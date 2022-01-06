219 ألفا.. دولة أوروبية تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا!

العالم ـ أوروبا

وسجلت إيطاليا، امس الأربعاء، رقماً قياسياً جديداً في عدد حالات الإصابة اليومية ب‍فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن "معدل الإصابات بفيروس "كورونا"، حول العالم ارتفع خلال الأيام السبعة الماضية، بنسبة 71%"، مشيرًا إلى وجود "تسونامي إصابات كورونا ضخم وسريع، ويربك الأنظمة الصحية حول العالم".

وفي وقت سابق، شددت منظمة الصحة العالمية، على أن متحور "​أوميكرون​" الذي رصدت أول حالة به في ​جنوب أفريقيا​، "مختلف بدرجة كبيرة، حيث يحتوي على عدد مرتفع من النسخ، بعضها مقلق، وقد يكون مرتبطا باحتمال الهروب المناعي، وزيادة انتقال العدوى".