219 ألفا.. دولة أوروبية تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا!

العالم ـ أوروبا
وسجلت إيطاليا، امس الأربعاء، رقماً قياسياً جديداً في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن "معدل الإصابات بفيروس "كورونا"، حول العالم ارتفع خلال الأيام السبعة الماضية، بنسبة 71%"، مشيرًا إلى وجود "تسونامي إصابات كورونا ضخم وسريع، ويربك الأنظمة الصحية حول العالم".
وفي وقت سابق، شددت منظمة الصحة العالمية، على أن متحور "أوميكرون" الذي رصدت أول حالة به في جنوب أفريقيا، "مختلف بدرجة كبيرة، حيث يحتوي على عدد مرتفع من النسخ، بعضها مقلق، وقد يكون مرتبطا باحتمال الهروب المناعي، وزيادة انتقال العدوى".