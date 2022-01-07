ضبط سفينة عسكرية إماراتية.. إنجاز عسكري جديد للقوات اليمنية

العالم - المشهد اليمني



وذكرت القوات اليمنية ان هذه العملية تاتي في اطار حق الرد والدفاع عن سيادة اليمن وميائه وسواحله.وتوعدت القوات المسلحة اليمنية تحالف العدوان السعودي بالمزيد من العمليات الدفاعية النوعية، وحذرت من أن تمادي تحالف العدوان، سيدفع بالقوات البحرية اليمنية للذهاب إلى مكان أبعد ومفاجآت أكثر، وأنها تمتلك الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد عدواني. جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تصريحات سعودية واماراتية تهدد بالتصعيد وتقول ان هذه السفينة تحمل معدات طبية.

فما هي دلالات هذه العملية؟ وكيف ينظر اليمنيون الى هذه العملية؟ وماذا تستطيع أن تفعل السعودية والامارات حيال ذلك؟

هذه الموضوعات ناقشها برنامج المشهد اليمني مع ضيوف الحلقة:

اللواء خالد غراب خبير عسكري

علي الدرواني اعلامي يمني