قناة العالم
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٥٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
أحمد الحاج علي: الأحداث التي تشهدها كازاخستان تدخل ضمن الضغوطات التي تمارس على روسيا وحلفائها
مراسل العالم: مقتل متظاهر ثان بالرصاص الحي في أم درمان غرب الخرطوم
العميد قاآني: الصهاينة اصبحوا يشيدون الجدران الاسمنتية حولهم بعد أن كانوا يطمحون إلى السيطرة على الأراضي بين نهري النيل والفرات
العميد قاآني: قادة البحرية الأميركية كانوا قد حذروا ترامب من أي مواجهة مع إيران
العميد قاآني: ثقافة الجهاد لدى مجاهدي المقاومة تختلف جذريا عن ثقافة القتال والسياسة الصهيوأميركية والوهابية
العميد قاآني: تحملنا اجراءات الحظر طيلة العقود الأربعة الماضية ونجحنا في إدارة البلاد بكل عزة
العميد قاآني: تحملنا اجراءات الحظر طيلة العقود الأربعة الماضية ونجحنا في إدارة البلاد بكل عزة
العميد قاآني: شهداء المقاومة أزالوا الهموم والأحزان الناتجة عن السياسات الصهيوأميركية من وجوه شعوب المنطقة
العميد قاآني: الجمهورية الإسلامية نموذج وقدوة لكافة أبناء البشر الذين يريدون أن يسلكوا طريق المقاومة
العميد قاآني: شهداء محور المقاومة لا ينحصرون في منطقة محددة بل ضحوا بأنفسهم من أجل أهدف سامية بغض النظر عن حدود الدول
أحمد الحاج علي: الأحداث التي تشهدها كازاخستان تدخل ضمن الضغوطات التي تمارس على روسيا وحلفائها
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
الحیاة العادية للشعب الإيراني رغم الحظر الأميركي
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦
غياهب الکيان
تزايد حالات الإنتحار في صفوف "الموساد"
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤
التواصل
الأوز المهاجر يحط الرحال في شمال ايران
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١
انقلاب الصورة
الى اليمن نشدّ الرحال.. انتصارات متوالية والجوف تتحرر
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩
أهم الأخبار
هل تفجر قضية الأسرى المعركة مع الإحتلال؟
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤
أهم الأخبار
أسرى فلسطينيون يكشفون عن معاناتهم في سجون الإحتلال الإسرائيلي
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو..
دلالات وخلفيات ضبط السفينة العسكرية الاماراتية المعتدية
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 06-01-2021
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 06-01-2021
بالفيديو..
مسيرة كشفية للجنة دعم المقاومة في فلسطين في الذكرى الـ2 لاستشهاد الحاج قاسم سليماني
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 06-01-2022
انفجار غامض يستهدف سيارة فرنسية في "رالي دكار" بالسعودية!
مقالات و تحليلات
ما رأيكم.. بمعركة الأسرى والأمعاء الخاوية و كسر إرادة الاحتلال؟
اليونيفيل تعدّل مهماتها منفردة؟
شراكة ابن سلمان وآل شيخ لتنفيذ مشروع 'الإنفتاح'
سطام آل سعود.. انت أقل من قيطان في بسطار الشهيد ابو مهدي المهندس
روسيا تضغط على اردوغان للوفاء بالتزاماته في 'خفض التصعيد' بسوريا
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.