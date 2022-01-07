دبلوماسي ايراني: على كوريا الجنوبية دفع فوائد ديونها

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وقال فريدون انتظاري حول ديون كوريا الجنوبية البالغة ثمانية مليارات دولار لإيران والمجمدة في هذا البلد: "الحقيقة هي أن الاموال الإيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية منذ سنوات، ولو كانت هذه الأموال في الدورة الاقتصادية لإيران لعادت فوائد كبيرة لايران. يجب على مسؤولينا ومفاوضينا أن يطالبوا كوريا بشكل صريح وحاسم بهذه القضية وألا يقصروا في هذا الصدد بأي شكل من الأشكال.

وقال السفير الإيراني السابق في سيئول إن كوريا الجنوبية اشترت نفطًا من إيران بقيمة ثمانية مليارات دولار وحققت أرباحًا أكثر بعشرات المرات من هذا النفط، مضيفًا: " ان النفط الذي تم استخدامه كمادة خام بتروكيماوية تم بيعه بعدة أضعاف السعر، وهم الآن ينتهجون سياسات الولايات المتحدة".

وتابع مؤكدا أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي غادر العديد من الشركات الكورية إيران، وكان ذلك إهانة كبيرة لإيران.

وقال "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك تعاطي حازم مع كوريا الجنوبية حتى نتمكن من التوصل إلى نتيجة جيدة في هذا الصدد".

واضاف انتظاري: الكوريون لديهم صفة هي انه يجب التعاطي معهم بحزم وفي نفس الوقت يتميز الشعب الكوري بالطيبة للغاية، مشيرا الى إن الحكومة في سيؤل تخضع للسياسات الأمريكية ؛ لذلك علينا التعاطي معهم بحزم شديد.