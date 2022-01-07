فلسطين.. 800 اعتقال من مدينة الخليل خلال 2021

العالم - فلسطين

وأوضح إعلام الأسرى أن قرى مدينة الخليل وبلداتها تعرضت خلال العام الماضي لمئات عمليات المداهمة والاقتحام وحملات التفتيش والاعتداء على المواطنين بمن فيهم النساء والأطفال، دون وجه حق، كما سلبوا أجهزة اتصال وحواسيب خلال عمليات الاعتقال وأموالًا ومصاغًا ذهبية بدعوى أنها مخصصة لدعم المقاومة.



ووصل الأمر إلى اعتقال عائلات بأكملها كما جرى مع عائلة الخضور من قرية بني نعيم قضاء الخليل؛ حيث اقتحمت قوات الاحتلال منازل العائلة، واعتقلت 7 من أبنائها 5 منهم أشقاء، وأطلقوا الكلاب البوليسية على مصطفى الخضور (40 عاماً) .



ثم اعتدى عليه الجنود بالضرب المبرح وسال الدم من أنفه وفمه، وابنه "خالد" والأسير المحرر "محمد الخضور" بعد الاعتداء عليه أمام زوجته وأطفاله كما اعتقلت نجله يوسف (22 عاماً)، ونتيجة الاعتداء عليه بالضرب نقل للمستشفى.