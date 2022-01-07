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شاهد..رسائل الهجمات على القواعد الاميركية في العراق

الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي محمد مرتضى أن الهجمات على القواعد الاميركية في العراق كشفت الدعاية المزيفة لأميركا بانها سحبت قواتها القتالية من الاراضي العراقية.

العالم - خاص بالعالم

وقال مرتضى في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا وجهت رسالة لواشنطن بأن في حال سحبت قواتها من العراق فلا بقاء لقواتها على الاراضي السورية.

واشار الباحث السياسي الى ان فصائل المقاومة في العراق وسوريا بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني تريد ان يحصل الانسحاب الاميركي تحت النار من الاراضي العراقية والسورية، وترسخ فكرة الانسحاب وهزمية القوات الاميركية من كل المنطقة.

واوضح الباحث السياسي، أن المعادلة الاساسية هي، لطالما ان هناك وجود اميركي في المنطقة ستبقى الفتن والحروب ومن اجل حماية المنطقة يجب دحر القوات الاميركية منها.

المزيد من التفصيل في الفيديو المرفق..

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