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السلطة المحلية في الحديدة تدين تصريحات العدوان بشأن موانئ الحديدة

السلطة المحلية في الحديدة تدين تصريحات العدوان بشأن موانئ الحديدة
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أدانت السلطة المحلية في الحديدة، بأشد العبارات، تصريحات تحالف العدوان السعودي بشأن موانئ المحافظة.

العالم - اليمن

وأكدت السلطة المحلية في الحديدة، في بيان لها، أن ما تضمنته تصريحات تحالف العدوان محض افتراءات وأكاذيب، تكشف بشكل واضح نواياه ونهجه الإجرامي الذي بات واضحاً لكل العالم.

وقال البيان: "إن موانئ الحديدة تُعدُّ الشريان الرئيسي لدخول الغذاء والدواء لأكثر من 80 بالمائة من أبناء الشعب اليمني، الذي يعاني من ويلات الحصار والقيود المفروضة عليه منذ قرابة سبعة أعوام، وما يسوِّقه تحالف العدوان من أكاذيب ليست إلا استمراراً لاستخدام الاقتصاد والغذاء ورقة حرب أكدتها تقارير الأمم المتحدة، في جريمة حرب وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية".

وأكدت السلطة المحلية أن تحالف العدوان الأمريكي- السعودي يتحمّل مسؤولية أي حماقة قد يقدم عليها، وأي مساس بمواني الحديدة والكارثة الإنسانية المترتّبة على ذلك.

وحمّل البيان الأمم المتحدة المسؤولية جراء صمتها المستمر تجاه جرائم وتهديدات العدوان، رغم إشرافها على آلية التفتيش لكل السفن التي تدخل إلى الموانئ، بالشكل الذي ينفي مزاعم تحالف العدوان والذرائع الواهية المفضوحة التي يستخدمها كغطاء لجرائمه ونواياه.

ودعت السلطة المحلية بالحديدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى القيام بالمسؤولية، ووقف كافة أشكال التهديدات الصادرة عن تحالف العدوان الأمريكي السعودي لموانئ الحديدة، ورفع الحصار والقيود على حركة السفن التي تحمل الغذاء والدواء لأبناء الشعب اليمني.

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السلطة المحلية في الحديدة تدين تصريحات العدوان بشأن موانئ الحديدة