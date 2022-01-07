انعاكس الهجمات على القواعد الاميركية في سوريا

العالم - خاص بالعالم

وقال حسون في حديث لبرنامج " مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن أميركا تسعى الى ابقاء احتلالها للاراضي السورية من اجل ترسيخ بقائها في الارضي العراقية وجعل الاراضي السورية منطقة تبادلية في حال اضطرت المناورة بقواتها المتواجدة، في العراق وذلك من خلال نقلها الى الارضي السورية، مثلما حصل في الفترة الاخيرة عندما ارادت خداع الشعب العراقي في موضوع الانسحاب، فقامت بنقل جزء من القوات الموجودة على الاراضي العراقية الى مواقع محضرة مسبقًا في الساحة السورية.

واوضح الخبير العسكري، ان الهجمات على القواعد الاميركية في سوريا، سيكون لها انعكاسات خطيرة على القرار الاميركي بابقاء قواته واحتلاله على الاراضي السورية، لان بات هناك خطر حقيقي يهدد وجود القوات الاميركية في سوريا خاصة في ظل المصالحة التي حصلت بين الحكومة السورية وابناء دير الزور والعشائر في الشمال السوري.

ورأى حسون، إن العمليات التي استهداف القوات الاميركية هي عمليات منظمة ومخطط لها بشكل جيد لانها كانت تستهدف بنية عسكرية قتالية للولايات المتحدة مجهزة باجهزة استطلاع ورصد ولكنها فشلت بالتصدي للاستهداف التي وجه عليها.

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