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الخارجية الكورية الجنوبية تعلن عن توصل طهران وسيئول الى اتفاق بشأن الإفراج في أسرع وقت عن الأصول الإيرانية المجمدة

الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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