بالصور.. الكاظمي يزور مرقد الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

العالم - العراق

وذكر مراسل قناة العالم، اليوم الجمعة، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتشرف بزيارة مرقد الامام علي عليه السلام في مدينة النجف الاشرف.

وفي وقت سابق، أصدر مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، توجيهات تخص محافظة النجف الأشرف وملف المحاضرين خلال اجتماعه مع مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أهم ما جاء في الكاظمي خلال اجتماعه الموسّع مع مدراء الدوائر الخدمية بمحافظة النجف الأشرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) قوله: "سعيد بوجودي في محافظة النجف، مدينة أمير المؤمنين، والمراجع الدينية، والإرث التأريخي الكبير، هذه المحافظة بحاجة إلى وضع خاص لما تتمتع به من خصوصية"، مضيفا: "زيارتنا لمحافظة النجف إدارية بحتة وليست ذات طابع سياسي، وإنما للاطلاع على أوضاعها، والمساعدة في تقديم الخدمات لأهلها".

واضاف: "جئت بفريق وزاري كبير لاتخاذ قرارات سريعة؛ من أجل حل الإشكاليات، وتذليل التحديات، ودعم المحافظة بما تحتاجه"، مؤكدا: "سأكون مشرفاً ومتابعاً لأمور محافظة النجف، كما تم توجيه السادة الوزراء ببذل الجهود، وتذليل العقبات أمام ما تحتاجه المحافظة".

واشار الى اننا "نعمل من أجل إنشاء صندوق خاص بالنجف للمساهمة في تطوير المحافظة، وإنجاز مختلف المشاريع فيها"، موجها "الجهات الحكومية المختصة بتشكيل بلدية خاصة بالمدينة القديمة لمحافظة النجف ومؤكداً إصدار قرار بتحديد حدود هذه البلدية لطبيعتها المقدسة والتاريخية والحفاظ على تاريخية المدينة وتراثها وعدم تشويهه".

وأعلن رئيس الوزراء توجيهه باختيار مدير بلدية النجف القديمة بشروط خاصة.

وأكد الكاظمي "توجيهه بحل مشكلة المحاضرين في موازنة عام 2022"، مبينا: "اوعزنا لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بايجاد حلول لمشكلة الماء والمجاري ، والربط بالخط السريع وطريق الحج البري".