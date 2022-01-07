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تونس تتلقى ضربة جديدة قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا

تونس تتلقى ضربة جديدة قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أمس الخميس، إصابة نجم "نسور قرطاج" ولاعب مانشستر يونايتد، حنبعل المجبري، بفيروس كورونا، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا.

العالم - رياضة

وقال الاتحاد التونسي في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "كشفت الفحوصات التي خضع لها اللاعب حنبعل المجبري، عن إصابته بفيروس كورونا، وسيخضع حنبعل إلى العزل الصحي، على أن يلتحق بالمنتخب الوطني في الكاميرون، مباشرة بعد تماثله للشفاء".

ويعد المجبري ثالث لاعب من القائمة الرسمية لمنتخب تونس يصاب بكورونا، بعد يوسف المساكني، وسيف الدين جزيري، الذي أكد الاتحاد التونسي أمس الخميس تعافيه من الفيروس.

وتنطلق نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون في التاسع من يناير الجاري، فيما تفتتح تونس، التي حققت اللقب القاري مرة واحدة عندما استضافت نسخة العام 2004، مشوارها في المجموعة السادسة ضد مالي، في الـ12 من الشهر الحالي، قبل أن تواجه موريتانيا وغامبيا.

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