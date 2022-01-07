الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة تنظيمية فرنسية تفرض غرامات على Google وFacebook بنحو 238 مليون دولار

هيئة تنظيمية فرنسية تفرض غرامات على Google وFacebook بنحو 238 مليون دولار
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

فرضت هيئة تنظيم البيانات الفرنسية CNIL على Google غرامة قدرها 150 مليون يورو (170 مليون دولار) و Meta / Facebook  60 مليون يورو (68 مليون دولار)  لانتهاك قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، وفشلت الشركتان في السماح للمستخدمين الفرنسيين برفض تقنية تتبع ملفات تعريف الارتباط بسهولة.

العالم - علوم وتكنولوجيا

كما هو مطلوب بموجب قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي ، وفقا لبيان صحفي صادر عن CNIL الذي نشره موقع engaged.

وتم فرض الغرامات على وجه التحديد على عمليات Google في الولايات المتحدة وأيرلندا (90 مليون يورو و 60 مليون يورو على التوالي، وضد الذراع الأيرلندية لفيسبوك وتواجه كلتا الشركتين غرامات يومية بقيمة 100000 يورو إذا لم يغيروا ممارساتهم في غضون ثلاثة أشهر من القرار الرسمي لـ CNIL.

وبالإضافة إلى الغرامات، أمرت اللجنة المقيدة الشركات بتزويد مستخدمي الإنترنت الموجودين في فرنسا بوسائل لرفض ملفات تعريف الارتباط بسيطة مثل الوسائل الحالية لقبولها من أجل ضمان حريتهم في الموافقة، وفي غضون ثلاثة أشهر إذا فشلوا في القيام بذلك فسيتعين على الشركات دفع غرامة قدرها 100000 يورو عن كل يوم تأخير.

وصرح متحدث باسم ميتا لصحيفة بوليتيكو: " نحن نراجع قرار السلطة ونظل ملتزمين بالعمل مع السلطات المختصة، وتوفر عناصر التحكم في الموافقة على ملفات تعريف الارتباط للأشخاص تحكما أكبر في بياناتهم ، بما في ذلك قائمة إعدادات جديدة على Facebook و Instagram حيث يمكن للأشخاص إعادة النظر في قراراتهم وإدارتها في أى وقت ، ونستمر في تطوير عناصر التحكم هذه وتحسينها."

وقال متحدث باسم Google: "يثق الناس فينا لاحترام حقهم في الخصوصية والحفاظ على سلامتهم، نحن نتفهم مسؤوليتنا عن حماية تلك الثقة ونلتزم بإجراء المزيد من التغييرات والعمل النشط مع CNIL في ضوء هذا القرار بموجب توجيه الخصوصية الإلكترونية" بالوضع الحالي.

وقالت CNIL إنها أصدرت 100 أمر وعقوبات تتعلق بعدم الامتثال لتشريعات ملفات تعريف الارتباط منذ أن دخلت حيز التنفيذ في 31 مارس 2021، وقد فرضت الهيئة التنظيمية في السابق غرامة قدرها 100 مليون يورو على Google بسبب انتهاكات ملفات تعريف الارتباط بموجب قواعد الخصوصية الإلكترونية الأوروبية و 50 مليون يورو مقابل انتهاكات القانون العام لحماية البيانات (GDPR) ولا تزال Google تحارب غرامة 100 مليون يورو أمام أعلى محكمة في فرنسا، ومن المتوقع أيضا أن تقاوم العقوبة الأخيرة وفقا لبوليتيكو، وفي الوقت نفسه تشير الغرامات المفروضة على عمليات Google وMeta الأيرلندية إلى توتر كبير بين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا، وترى أوروبا أن تصرفات أيرلندا ودية للغاية تجاه عمالقة التكنولوجيا المتمركزين هناك ومعادية لخصوصية المستخدم .

روابط ذات صلة

ميتا تكشف عن قفازات تسمح لك بالشعور بالأشياء في الواقع الافتراضي

روسيا تغرّم غوغل 87 مليون يورو بسبب عدم حذف محتويات 'محظورة'

محرك غوغل يحتفل بميلاد الشاعر السوداني الكبير محمد الفيتوري

محكمة أوروبية تثبت غرامة بـ3 مليار يورو على شركة"غوغل"

غوغل تنافس أجهزة أيباد اللوحية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الامام الخامنئي يحيي مجلس عزاء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س)

خروقات بحرية صهيونية للمياه الاقلميية اللبنانية

مصدر مطلع: لقاء الروس والسعوديين في فيينا لا علاقة له بإيران

منظمة سند الحقوقية تدعو السعودية للإفراج عن القاصرين

رئيس كازاخستان: أصدرت الأوامر بإطلاق النار على الإرهابيين دون سابق إنذار

روسيا.. قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والقوات الكازاخية سيطرت على مطار "ألما آتا"