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بحث تقديم تسهيلات لتبادل المجموعات السياحية بين سوريا والأردن

بحث تقديم تسهيلات لتبادل المجموعات السياحية بين سوريا والأردن
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

بحث وزير السياحة السوري محمد رامي رضوان مرتيني مع وفد من غرفة تجارة الأردن سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين وأهم الفرص الاستثمارية في سورية.

العالم - سوريا

وناقش الجانبان عملية تبادل المجموعات السياحية وتقديم التسهيلات اللازمة والتنسيق مع شركات السياحة والسفر في البلدين لإعداد برامج سياحية تشمل كافة المقومات السياحية مؤكدين أهمية التعاون بين البلدين في مجال السياحة لدورها الفاعل في تحريك عجلة الاقتصاد.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل كباريتي عمق العلاقات بين الشعبين السوري والأردني لافتاً إلى أهمية التعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية التي ستؤسس لمرحلة متطورة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية وسيم القطان ورئيس اللجنة العليا للمستثمرين وعضو اتحاد مجلس الغرف التجارية فهد درويش.

وكانت انطلقت قبل يومين فعاليات المعرض الأردني للتجارة والخدمات الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية على أرض مدينة المعارض بدمشق ويشارك فيه أكثر من 60 شركة أردنية متخصصة و135 رجل أعمال واقتصاد أردنياً.

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