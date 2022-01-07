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برلمان طاجيكستان يوافق على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد

برلمان طاجيكستان يوافق على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

وافق برلمان طاجيكستان على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد للوفاء بالالتزامات الدولية.

العالم-اسيا والباسيفيك

وعقد اليوم الجمعة اجتماع في مجلس النواب لجمهورية طاجيكستان، حيث تم النظر في هذه المسألة، والموافقة على إمكانية إرسال القوات المسلحة للمشاركة في مهام خارج البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من تأكيد رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، استعداد بلاده للمشاركة في أنشطة حفظ السلام التي تقوم بها منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من روسيا وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروس وقيرغيزستان وطاجيكستان.

وناشد الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، في وقت سابق قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي مساعدة بلاده في مواجهة عمليات العنف المسلح والعصابات الإرهابية وأحداث الشغب والنهب التي تتعرض لها البلاد.

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