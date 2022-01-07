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رويترز: رئيس كازاخستان يقول إن "20 ألفا من قطاع الطرق" هاجموا آلماتي ويتوعد بسحق من لن يسلموا أنفسهم

الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

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