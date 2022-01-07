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وكالة الأنباء الكويتية: سفارة الكويت في كازاخستان تهيب برعاياها المغادرة "حفاظا على سلامتهم"

الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

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