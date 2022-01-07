مصدر مطلع: لقاء الروس والسعوديين في فيينا لا علاقة له بإيران

العالم - ايران

وقال المصدر المطلع لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) اليوم الجمعة إن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك وغير المتعلقة بإيران.

ميخائيل أوليانوف، كبير المفاوضين الروس، أعلن أمس في تغريدة على تويتر أنه التقى بالوفد السعودي في المندوبية الدائمة لروسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

واضاف أنه في هذا الاجتماع، ناقش الجانبان قضايا مختلفة، بما في ذلك آفاق المحادثات الأمنية في الخليج الفارسي.

وصرح الدبلوماسي الروسي للصحفيين خارج فندق كوبورغ الليلة الماضية بأن محادثات رفع الحظر تتواصل، وان اللقاء الذي جرى مع الوفد السعودي على هامش محادثات فيينا لا علاقة له بالمحادثات الجارية والقضايا المتعلقة بإيران.

وكانت الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا قد انطلقت يوم الاثنين من الاسبوع الماضي وتوقفت يوم الخميس 3 ايام لمناسبة عطلة العام الميلادي الجديد ومن ثم استؤنفت يوم الاثنين من الاسبوع الجاري.

(ارنا)