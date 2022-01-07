رئيس كازاخستان: أصدرت الأوامر بإطلاق النار على الإرهابيين دون سابق إنذار

العالم-اسياوالباسيفيك

وقال توكاييف في كلمة اليوم الجمعة: "يجب القضاء على العصابات، وهذا ما سيتم فعله في أقرب وقت".

وأوضح أن المسلحين لم يلقوا أسلحتهم والعملية الأمنية الخاصة مستمرة حتى الآن.

وأضاف أن السلطات الكازاخستانية استمعت إلى مطالب المواطنين التي تم التعبير عنها بأشكال سلمية، وأكد أنه سيتم تقديم أولئك الذين تم اعتقالهم خلال أعمال الشغب إلى ليتحملوا مسؤوليتهم.

وأعرب الكازلخستاني عن امتنانه لقادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الدعم الذي تقدمه لكازخستان، قائلا: "أتوجه بعبارات امتنان خاصة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد استجاب بسرعة لطلبي للمساعدة".