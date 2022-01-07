خطاب السيد حسن نصرالله بعيون مواقع التواصل

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الأول لاقت عملية فجر الصحراء التي نفذتها القوات اليمنية المشتركة في صحراء الجوف ترحيبا شعبيا واسعا في المناطق المحررة بعد أن عانت لسنوات طويلة من هيمنة قوى العدوان. ويعد تحرير المناطق الصحراوية الحدودية إنجازا إستراتيجيا للقوات اليمنية سيعزز من تأمين محافظة الجوف بشكل كامل وينهي سيطرة الجماعات الوهابية الموالية للسعودية عليها بعد عقود من الإحتلال والوصاية، وينقل نيران المعارك المحتدمة إلى الداخل السعودي.

في ملف هاشتاغ الثاني بقيت أصداء خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تتردّد في الفضاء السياسي الداخلي نظراً للمواقف العالية السقف والأولى من نوعها التي أطلقها ضد السعودية، ما يحمل بحسب مصادر مطلعة على موقف حزب الله قراراً لدى قيادة الحزب بالمواجهة الحاسمة مع المملكة حتى النهاية وعدم التراجع حتى لو أدّى إلى رفع وتيرة الضغوط السعودية – الخليجية ضد لبنان.

في ملف هاشتاغ الثالث مرة اخرى انتصر الكف الاعزل على المخرز، ومن قال ان الكف لا تقاوم مخرزا، هشام ابو هواش خلال اسابيع سيعود الى منزله وابناءه بعد ان رفع شارة النصر من فراش كان يصارع فوقه الموت ليس حباً في الموت ولكن حباً في الحرية.الامعاء الخاوية اجبرت الكل على ان يتحرك لينهي معركة حاول كيان الاحتلال الاسرائيلي بكل قوته ان يحسمها لصالحه، وظل ابو هواش متسلحا بالصبر فانهاها لصالحه ولصالح شعبه.

في ملف هاشتاغ الرابع وقّع آلاف الاشخاص على عريضة تطالب بحرمان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، من وسام الرباط ، وهو أعلى وسام للفرسان في البلاد. وهذا الوسام، هو أعلى رتبة ضمن أوسمة ربطة الساق، ، ويعتبر أعلى مراتب الفرسان المحاربين الإنجليز على الإطلاق.