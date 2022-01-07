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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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إيران تستعرض خلال صلاة الجمعة في طهران نماذج للصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الاسد الاميركية غربي العراق
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
رئيس كازاخستان: 20 الف "ارهابي" شاركوا في الهجوم على ألماآتا وأصدرت الأوامر بإطلاق النار على "الإرهابيين" دون سابق إنذار
ا ف ب: رئيس كازاخستان يرفض أي مفاوضات ويعد بالقضاء على المجرمين المسلحين
وكالة الأنباء الكويتية: سفارة الكويت في كازاخستان تهيب برعاياها المغادرة "حفاظا على سلامتهم"
ا ف ب: رئيس كازاخستان "يشكر بشكل خاص" بوتين لإرساله قوات
رويترز: رئيس كازاخستان يقول إن "20 ألفا من قطاع الطرق" هاجموا آلماتي ويتوعد بسحق من لن يسلموا أنفسهم
ا ف ب: باريس تدرس وقف رالي دكار 2022 بعد الانفجار الذي استهدف سيارة سائق فرنسي في السعودية
رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي: حدث تقدم في المحادثات النووية مع إيران والأمور إيجابية لكن الوقت ينفد
الخارجية الكورية الجنوبية تعلن عن توصل طهران وسيئول الى اتفاق بشأن الإفراج في أسرع وقت عن الأصول الإيرانية المجمدة
إيران تستعرض خلال صلاة الجمعة في طهران نماذج للصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الاسد الاميركية غربي العراق
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش
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