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إيران تستعرض خلال صلاة الجمعة في طهران نماذج للصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الاسد الاميركية غربي العراق

الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

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