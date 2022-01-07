موسكو تعلق على تصريح بوريل بشأن تقديم منظمة معاهدة الأمن الجماعي مساعدات لكازاخستان

العالم-روسيا

وفي تعليقه على تصريح لرئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مفاده أن المساعدة التي تقدمها منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان "تثير ذكريات المواقف التي ينبغي تجنبها"، قال غروشكو: "إنه على حق في أنه من الضروري تجنب حالة تقديم المساعدة العسكرية، مثل قصف يوغسلافيا وغزو العراق والعملية العسكرية في ليبيا ومحاولات تفكيك سوريا".

وأضاف: "سيكون من الجيد اذا اعترف الغرب في نهاية المطاف بأشياء واضحة وخاصة أن روسيا كانت توقف النزاعات وتحولها إلى مجرى التسوية السياسية السلمية. وحيث يوجد جندي روسي، يوجد سلام".

وعبر الدبلوماسي الروسي عن اعتقاده بأن بوريل في تصريحه هذا "ربما يقصد ضرورة منع اتخاذ قرار حول نشر البعثة العسكرية التدريبية الأوروبية في أوكرانيا".

وأوضح: "بالضبط يجب وقف كل المساعدة في الانتهاك الجسيم وغير الرسمي وغير المعاقب للالتزامات بالتسوية السلمية للنزاع الأوكراني".