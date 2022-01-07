الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢
١١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو تعلق على تصريح بوريل بشأن تقديم منظمة معاهدة الأمن الجماعي مساعدات لكازاخستان

موسكو تعلق على تصريح بوريل بشأن تقديم منظمة معاهدة الأمن الجماعي مساعدات لكازاخستان
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أنه سيكون من الأفضل إذا اعترفت الدول الغربية بدور روسيا لحفظ السلام في تسوية النزاعات.

العالم-روسيا

وفي تعليقه على تصريح لرئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مفاده أن المساعدة التي تقدمها منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان "تثير ذكريات المواقف التي ينبغي تجنبها"، قال غروشكو: "إنه على حق في أنه من الضروري تجنب حالة تقديم المساعدة العسكرية، مثل قصف يوغسلافيا وغزو العراق والعملية العسكرية في ليبيا ومحاولات تفكيك سوريا".

وأضاف: "سيكون من الجيد اذا اعترف الغرب في نهاية المطاف بأشياء واضحة وخاصة أن روسيا كانت توقف النزاعات وتحولها إلى مجرى التسوية السياسية السلمية. وحيث يوجد جندي روسي، يوجد سلام".

وعبر الدبلوماسي الروسي عن اعتقاده بأن بوريل في تصريحه هذا "ربما يقصد ضرورة منع اتخاذ قرار حول نشر البعثة العسكرية التدريبية الأوروبية في أوكرانيا".

وأوضح: "بالضبط يجب وقف كل المساعدة في الانتهاك الجسيم وغير الرسمي وغير المعاقب للالتزامات بالتسوية السلمية للنزاع الأوكراني".

روابط ذات صلة

رئيس كازاخستان: أصدرت الأوامر بإطلاق النار على الإرهابيين دون سابق إنذار

روسيا.. قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والقوات الكازاخية سيطرت على مطار "ألما آتا"

الرئيس الكازاخستاني يؤكد أن الوضع تحت السيطرة في البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس.. 'رايتس ووتش' تطالب بالإفراج 'الفوري' عن البحيري

شاهد.. تعرف على فن الفسيفساء في فلسطين

شاهد.. تدهور الأوضاع في كازاخستان وأوامر بإطلاق النار بدون انذار

شاهد.. آخر تطورات مفاوضات الغاء الحظر في يومها الثامن

خطباء مساجد لبنان: الادارة الاميركية لا تزال تمعن في ‏محاصرة لبنان وزيادة معاناة اللبنانيين

هذه هي الصواريخ التي قصفت الأميركيين في عين الأسد