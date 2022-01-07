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شاهد.. آخر تطورات مفاوضات الغاء الحظر في يومها الثامن

الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

اكدت جميع الاطراف المشاركة في محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن تحقيق تقدم وأكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ضرورة أن يثبت الطرف الغربي حسن النية والارادة الجادة في التوصل الى اتفاق جيد فيما كشف المندوب الروسي ميخائيل اوليانوف عن امكانية التوصل لاتفاق نهائي حتى مطلع الشهر القادم.

العالم - ايران

دخلت المرحلة الثامنة من محادثات ايران ومجموعة اربعة زائد واحد يومها الثامن في فيينا وسط انباء عن قرب توصل الوفود المشاركة الى اتفاق نهائي بشأن رفع الحظر عن ايران.

حيث كشف المندوب الروسي عن امكانية التوصل لاتفاق نهائي حتى مطلع الشهر القادم، مشيرا الى ان جميع الاطراف تقر بان المحادثات في تقدم.

كبير المفاوضين الصينيين وانغ كوان ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اكدا هما ايضا مضي المفغاوضات الى الامام.


وقال لودريان:"ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق. لكن الوقت ينفد".

وحتى المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس اقر بتحقيق تقدم في المحادثات وإن كان قد وصفه بالطفيف، معربا عن امل بلاده في البناء على ما أحرز من تقدم.

في المقابل، اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، ان مفاوضات فيينا تجري في مسار طبيعي وجيد وان مبادرات ايران هي التي حققت هذه الاجواء، مشددا انه على الطرف الغربي ان يثبت انه يمتلك حسن النية والاردة الجادة للوصول الى اتفاق جيد.

وعلى هامش المحادثات، التي تطالب ايران فيها بضمانات تشمل عدم فرض أي حظر جديد وعدم عودة اجراءات الحظر بعد رفعها، اجرى مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي محادثات منفصلة مع نظيره الايراني علي باقري كني بطلب من سيئول، حول العلاقات بين البلدين، اتفقا خلالها على الافراج الفوري عن الاصول الايرانية المجمدة، كما اتفقا على اجراء محادثات على مستوى العمل بين الخبراء لمناقشة القضايا الفنية المتعلقة بتحويل الاصول المجمدة.

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