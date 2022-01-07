شاهد.. تدهور الأوضاع في كازاخستان وأوامر بإطلاق النار بدون انذار

العالم - أسيا



بعد ايام من الاضطرابات الدامية وغير المسبوقة التي تشهدها كازاخستان أوامر رئاسية بإطلاق النار على من تم وصفهم بالارهابيين دون سابق انذار وتهديد بسحقهم اذا لن يسلموا انفسهم وسط تأكيد على ان الوضع تحت السيطرة.

الرئيس قاسم جومارت توكاييف قال أن النظام الدستوري في البلاد عاد الى حد كبير واكد في بيان ان إعادة النظام مستمرة حتى القضاء على عشرين الفا من قطاع الطرق الذين هاجوا الما اتا اكبر مدن كازاخستان مشيرا الى ان الهيئات المحلية تسيطر على الوضع لكن الإرهابيين ما زالوا يستخدمون أسلحة ويلحقون أضرارا بممتلكات المواطنين.

بيان منفصل لوزارة الداخلية افاد بمقتل ستة وعشرين شخصا وصفوا بالمجرمين المسلحين واشار الى اعتقال اكثر من ثلاثة الاف منهم مقابل عشرات القتلى ومئات الجرحى من قوات الامن. بيان الوزارة اضاف إن جميع مناطق البلاد تم تحريرها ووضعها تحت حماية معززة مع إقامة سبعين نقطة تفتيش في أنحاء البلاد.

اعلان السلطات ياتي بعد نشر قوات من روسيا ودول أخرى تابعة لمنظمة معاهدة الامن الجماعي في مناطق الاضطرابات في الما اتا بناء على طلبها وذلك بعد احتجاجات اطلقت شرارتها زيادة اسعار الغاز وتطورت الى اعمال شغب وتخريب واشتباكات شهدتها المدينة ومناطق اخرى واسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

ومع التطورات المتسارعة التي شملت اقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد وتوقف الرحلات الجوية كليا من كازاخستان وإليها صدرت بعض المواقف الدولية والاممية تدعو الى حل الازمة بطرق سلمية ومن دون اي تدخل خارجي.



ففي حين دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره الكازاخي مختار تيلوبردي لإيجاد حل سلمي يحترم حقوق المواطنين، رأت وزارة الخارجية الروسية أن ما يحدث في كازاخستان محاولة مدعومة خارجيا لتقويض أمن الدولة بالقوة. فيما اكدت ايران انها تتابع بدقة تطورات الأوضاع في كازاخستان، وان لديها قناعة كاملة بأن الحكومة والشعب في كازاخستان لديهما القدرة على حل خلافاتهما عبر الحوار.