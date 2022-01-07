شاهد ..من يقف وراء اشتعال الاحتجاجات في كازاخستان

العالم - خاص بالعالم

وقال قاسم في حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية، إن اليد الأميركية طولية في كازاخستان والمنطقة هناك، واضاف أن هناك تشابة كبير في الشعارات التي يطلقها المحتجون والاحداث التي حصلت في كازاخستان واوكرانيا وماحصل من قبل في ما يسمى بالربيع العربي.

واوضح الخبير بالشؤون الدولية أن في كازاخستان يوجد في كازاخستان اكثر من 120 الفا من العرقيات واميركا تريد اللعب على هذا الوتر.

وبين قاسم أن كانت المطالب شعبية في كازاخستان وتدور حول الغلاء الاسعار لكانت قد توقفت عند اقالة الحكومة الا ان هنالك خلفية خارجية تعمل من وراء ذلك.

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