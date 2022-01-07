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60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة والغائب في 'الأقصى'

60 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة والغائب في 'الأقصى'
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة.

العالم - فلسطين

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 60 ألف مواطنٍ أدوا صلاة الجمعة في "الأقصى"، رغم التضييقات التي فرضها الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة.

وعقب انتهاء الصلاة، أدى المصلون صلاة الغائب على شهداء لقمة العيش الثمانية من قرية عقربا جنوب نابلس، الذين قضوا في حادث سير أمس قرب مدينة أريحا.

وفي وقت سابق فجر اليوم، عرقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دخول المصلين إلى مدينة القدس لأداء صلاة الفجر العظيم في الجمعة الأولى من العام الجديد 2022.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن جنود الاحتلال شددوا الخناق على مداخل القدس، ووضعوا عدداً من الحواجز تخللها تفتيش للشبان.

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