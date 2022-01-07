إلى أين تتجه الأزمة في كازاخستان... السودان وفوضى المواقف

العالم - بانوراما

فيما دخلت الصين على خط الازمة معلنة استعدادها لمساعدة نور سلطان من خلال منظمة شانغهاي.

أما الموقف الغربي فيتأرجخ بين ادانة عنف المحتجين وبين انتقاد الوجود العسكري الروسي في كازاخستان.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مقتل ثلاثة أشخاص خلال التظاهرات التي خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة باسقاط الحكم العسكري وتشكيل حكومة مدنية.

وطالبت قوى الحرية والتغيير مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بما وصفته بجرائم السلطات.

في هذه الأثناء أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد التوتر ودعت إلى ضبط النفس.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.