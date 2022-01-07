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تشاهدون الليلة في بانوراما..

إلى أين تتجه الأزمة في كازاخستان... السودان وفوضى المواقف

إلى أين تتجه الأزمة في كازاخستان... السودان وفوضى المواقف
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة مع تصاعد حدة العنف في الاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان، مساعدة عاجلة من منظمة معاهدة الامن الجماعي، تمثلت بارسال قوات تقوده روسيا لمساعدة حكومة قاسم توكاييف في مواجهة من اسماهم المخربين.

العالم - بانوراما

فيما دخلت الصين على خط الازمة معلنة استعدادها لمساعدة نور سلطان من خلال منظمة شانغهاي.

أما الموقف الغربي فيتأرجخ بين ادانة عنف المحتجين وبين انتقاد الوجود العسكري الروسي في كازاخستان.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مقتل ثلاثة أشخاص خلال التظاهرات التي خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة باسقاط الحكم العسكري وتشكيل حكومة مدنية.

وطالبت قوى الحرية والتغيير مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بما وصفته بجرائم السلطات.

في هذه الأثناء أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد التوتر ودعت إلى ضبط النفس.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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