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طالبان تحض الأسرة الدولية لتقديم الدعم للأفغان من دون 'تحيّز سياسي'

طالبان تحض الأسرة الدولية لتقديم الدعم للأفغان من دون 'تحيّز سياسي'
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

حضّ نائب رئيس وزراء طالبان الأسرة الدولية الجمعة على تقديم الدعم للأفغان من دون أي "تحيّز سياسي"، فيما تواجه بلاده أزمة إنسانية.

العالم ـ أفغانستان

وقال عبد الغني برادر في رسالة مصوّرة نشرها الإعلام الرسمي "في مختلف الأماكن حاليا، لا يملك الناس الغذاء ولا المسكن ولا الملابس الشتوية ولا المال".

وأضاف "على العالم أن يدعم الشعب الأفغاني من دون أي تحيّز سياسي وأن ينفّذ التزاماته الإنسانية".

هذا وتفاقم وضع اقتصاد أفغانستان بسبب قلة المساعدات، ما أدى إلى زيادة الفقر، بينما حذرت جماعات إغاثة من كارثة إنسانية وشيكة، إذ لم يحصل موظفو الدولة، من الأطباء إلى المعلمين والموظفين الإداريين، على رواتبهم منذ شهور، بحسب الوكالة.

في حين أن البنوك الأفغانية حددت كمية الأموال التي يمكن لأصحاب الحسابات سحبها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أكثر من 80% من موازنة أفغانستان تأتي من مساعدات المجتمع الدولي.

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