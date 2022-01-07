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طفل عربي يحقق بطولة العالم في الحساب الذهني

طفل عربي يحقق بطولة العالم في الحساب الذهني
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

حصل الطفل الأردني حمزة المومني صاحب الـ12 عام على لقب بطولة العالم في الحساب الذهني حاصلاً على المركز الأول في المُسابقة.

العالم-منوعات

وكانت أول مشاركة لحمزة في 2019 في تايوان ليحصل فيها على المركز الثالث، واستمر في المشاركات العالمية بسبب إصراره على الحصول على المركز الأول بذكاء خارق وبديهة وسرعة حساب.

وحصد الطفل حمزة العديد من الجوائز العالمية والمحلية كان أخرها على لقب بطولة العالم في الحساب الذهني، التي أقيمت في ماليزيا بمشاركة حوالي 20 دولة.

وبحسب والدته فقد بدأ الطفل حمزة الحساب الذهني من عُمر الـ8 سنوات وذلك من خلال التحاقه بمركز مُتخصص لتطوير مهارات الأطفال، حيث شارك المومني في بطولتين محليتين حصل فيهما على المركز الأول.

ويتمنى حمزة المومني الاستمرار بحصد الجوائز، مشيرا إلى أنه يستمتع وهو يعمل على حل العمليات الحسابية بسبب حبه للرياضيات.

والحساب الذهني هو القيام بالعمليات الحسابية من الجمع والطرح والقسمة والضرب، لكن بواسطة الدماغ البشري ودون استخدام الآلة الحاسبة.

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