لجنة أطباء السودان: 239 مصابا جراء الاحتجاجات في البلاد

العالم-السودان

وبلغ إجمالي المصابين في العاصمة الخرطوم 150 شخصا، وتم تسجيل 25 إصابة في أم درمان ومحلياتها، و61 إصابة في بحري ومحلياتها، و3 إصابات في مدينة مدني.

وقالت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة، إن هناك إصابات في الميدان تم علاجها من قبل فرق الإسعافات الميدانية، وهي غير مشمولة في هذا الحصر.

وأضافت أن تفاصيل المصابين حتى لحظة صدور هذا التقرير محصورة لديهم، لضمان حقوقهم، مؤكدة على أنها لن تشاركها لأنه من صميم الالتزام المهني لاحترام خصوصياتهم.

وأشارت اللجنة إلى أنه يجري التحقق من أي إصابات أخرى وقعت في الأقاليم، وسيتم نشر تحديث بها حال التأكد.