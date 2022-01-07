الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢
٠٥:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 07-01-2021

الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 07-01-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 07-01-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لودريان: قد ينظر في إغلاق خط أنابيب الغاز اذا ساء الوضع في أوكرانيا

إصابة 25 أسيرا في سجن إسرائيلي بفيروس كورونا

روسيا تورّد القمح لـ'الإدارة الذاتية': 100 ألف طن دفعة أولى

المبعوث الأممي للصحراء المغربية يزور المنطقة خلال الايام المقبلة

خبراء إسرائيليون: مليون إصابة مُتوقعة بـ'كورونا' في غضون أسبوعين

إيران.. ضبط 16 الف لتر من نفط الافران المهربة في محافظة قم