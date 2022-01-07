خبراء إسرائيليون: مليون إصابة مُتوقعة بـ'كورونا' في غضون أسبوعين

العالم - الإحتلال

وبحسب ما أوردته القناة، اليوم الجمعة، فإن تحذير الخبراء قُدّم إلى اللجنة الوزارية لمكافحة "كورونا" (كابينيت كورونا)، رغم أن الإصابات الخطيرة ترتفع بوتيرة منخفضة مقارنة بموجات سابقة، إلا أن الخشية هي من تعطّل الاقتصاد.

ومع ذلك، تدرس وزارة صحة الاحتلال، تقليص الحجر للمصابين بالفيروس، الذين لم تظهر عليهم الأعراض بدءًا من الأسبوع المقبل، على غرار دول كثيرة قلّصت الحجر من 10 أيام إلى 7، وفقا للمصدر ذاته.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، تسجيل أعلى نسبة إصابات بـ "كورونا" منذ الإعلان عن انتشاره آذار/مارس 2020، إثر تشخيص نحو 16 ألفاً و830 إصابة جديدة.

كما سجلت قفزة في عدد الاختبارات الإيجابية، حيث بلغت 8.22 في المائة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

وأوضح الموجز الصحي للوزارة، أن العدد التراكمي للإصابات منذ بدء الجائحة، بلغ نحو مليون و458 ألفاً و96 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات ثمانية آلاف و259 وفاة، بعد تسجيل ست وفيات جديدة.

وبيّن أن الحالات النشطة ارتفعت إلى 86 ألفاً و71 حالة، من بينها 143 حالة خطيرة، و42 حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.