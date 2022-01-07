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المبعوث الأممي للصحراء المغربية يزور المنطقة خلال الايام المقبلة

المبعوث الأممي للصحراء المغربية يزور المنطقة خلال الايام المقبلة
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

يستعد ستافان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية، للقيام بأولى جولاته الميدانية في المنطقة الإقليمية منذ تعيينه في هذا المنصب الدبلوماسي الرفيع، سعيا منه إلى تحريك الملف الذي ظل “مجمدا” بعد استقالة المبعوث السابق هورست كوهلر.

العالم-المغرب

وبحسب مصادر دبلوماسية أممية أدلت بتصريحات لوكالة “إيفي” الإسبانية، يرتقب أن يزور ستافان دي ميستورا المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو في مقرها بتندوف في الفترة الممتدة من 12 إلى 19 يناير الجاري، دون تحديد تواريخ رسمية للزيارة من طرف الأمم المتحدة، حيث سيلتقي بجميع أطراف النزاع مثلما أكد ذلك قرار مجلس الأمن الدولي.

وبهذا الشأن، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن “المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية يحضر لأول جولة إقليمية في المنطقة قصد بعث العملية السياسية”، مضيفا خلال مؤتمره الصحافي اليومي أن “ستافان دي ميستورا على اتصال بجميع أطراف النزاع”.

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