المبعوث الأممي للصحراء المغربية يزور المنطقة خلال الايام المقبلة

العالم-المغرب

وبحسب مصادر دبلوماسية أممية أدلت بتصريحات لوكالة “إيفي” الإسبانية، يرتقب أن يزور ستافان دي ميستورا المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو في مقرها بتندوف في الفترة الممتدة من 12 إلى 19 يناير الجاري، دون تحديد تواريخ رسمية للزيارة من طرف الأمم المتحدة، حيث سيلتقي بجميع أطراف النزاع مثلما أكد ذلك قرار مجلس الأمن الدولي.

وبهذا الشأن، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن “المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية يحضر لأول جولة إقليمية في المنطقة قصد بعث العملية السياسية”، مضيفا خلال مؤتمره الصحافي اليومي أن “ستافان دي ميستورا على اتصال بجميع أطراف النزاع”.