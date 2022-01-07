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إيران.. ضبط 16 الف لتر من نفط الافران المهربة في محافظة قم

إيران.. ضبط 16 الف لتر من نفط الافران المهربة في محافظة قم
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد شرطة مديرية محافظة قم في ايران هادي ديدفار عن ضبط 16 ألف لتر من زيت الافران المهربه في المديرية.

العالم-إيران

وقال قائد شرطة مديرية قم الايرانية ان عناصر الاجهزة الامنية أوقفت شاحنة مشبوهة أثناء مرور دورية بالقرب من سيطرات المرور في منطقة عبور الشاحنات من "قم" الى "كاشان".

واضاف: وبعد توقيف الشاحنة، قال السائق للشرطة إن "الحمولة زيت الافران، لكنه لم يقدم أي مستندات تثبت ملكية السيارة، وكذلك الشهادة وبوليصة تأمين الشحن".

وأشار قائد شرطة قم إلى ضبط 16 ألف لتر من زيت الفرن المهرّب، مؤكدا انه "تم نقل المتهم مع شاحنته إلى مركز مكافحة السلع المهربة والعملة في شرطة مديرية محافظة قم لاكتمال التحقيقات والإجراءات القانونية".

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إيران.. ضبط 16 الف لتر من نفط الافران المهربة في محافظة قم