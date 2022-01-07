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سقوط 8 صواريخ كاتيوشا في التون كوبري بكركوك

سقوط 8 صواريخ كاتيوشا في التون كوبري بكركوك
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني في منطقة كردستان العراق، اليوم جمعة، سقوط 8 صواريخ كاتيوشا في التون كوبري بكركوك.

العالم - العراق

ولم تكشف عن حجم الاضرار الناجمة عن سقوط الصواريخ.

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