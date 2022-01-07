بالفيديو..فصائل محور المقاومة تقيم مهرجانًا تأبينًا في ذكرى استشهاد قادة النصر

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وشدد القادة الفلسطينيون على فضل الشهيد سليماني في الانتصارات التي تحققت وستتحقق في الاراضي المحتلة.

وقال أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبدالمجيد: "نحن في فصائل المقاومة جزء من محور المقاومة، نؤكد بعد ان استطاعت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة توجيه ضربات موجعة للكيان الصهيوني عبر قوة الردع الصاروخية التي كان للحاج قاسم سليماني الفضل الكبير في تطويرها وايصالها الى قطاع غزة، بالاضافة الى مانشهده في الضفة الغربية من هبات جماهيرية تبشر بانتفاضة شعبية وعمليات بطولية".

الحاضرون تحدثوا عن العلاقة الوطيدة التي تربط الشهيد الفريق قاسم سليماني بشعوب المنطقة، وهو الذي حارب الارهابيين، و تمكن من خلال اشرافه على المعارك من تحرير العديد من المدن والمحافظات، واسقاط المشاريع الغربيه والصهيو اميركية، وترك بصمته في كل ساحة حرب لن ينسى فضلها شعوب المقاومة.

وقال ممثل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد على خامنئي (ادام الله ظله) الشيخ حميد الهرندي: "يشهد الاستراتيجيون بان الشهيد حاج قاسم سليماني لم يكن رجلًا عسكريًا شجاعًا فحسب بل انه كان من الذين يخططون تخطيطات مهمة وبعقلانية، انه بفضل هذه التخطيطات استطاع ان يفك الحصار من الكثير من الجبهات".

وقال مسؤول الحشد الشعبي العراقي في سورية السيد محمود الموسوي: "لم نرى احدًا من الاصدقاء الذين كانوا يدعون بالقرابة من الحكومة العراقية والشعب العراقي الا الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه فنحن اليوم ابناء المقاومة الاسلامية في العراق ابناء حركة النجباء ابناء الحشد الشعبي اليوم اخذنا على انفسنا العهد بان ناخذ الثار للشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج ابو مهدي المهندس".

انتصارات هذا الرجلِ الفذ كما عاشها الاصدقاء، يعلمُها جيدا الاعداء، الذينَ اختبروه في ساحات الحرب وذاقوا مرارةَ الخسارة على يدِيه.

لدم الشهيد سليماني حرارة في قلوب المقاومين لم تنطفئ ولن تنطفئ الا بتحرير فلسطين وطرد كل اشكال الاحتلال من المنطقة.

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