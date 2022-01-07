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السيد الصدر: إرداة الشعب 'حكومة أغلبية وطنية'

السيد الصدر: إرداة الشعب 'حكومة أغلبية وطنية'
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية (الغربية) منها فضلاً عن (الشرقية).

العالم - العراق

وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، "إرادة الشعب، هي (حكومة أغلبية وطنية)، وأن أي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا (تصميماً) و (تقدماً) و ( عزماً) نحو (ديمقراطية) عراقية أصيلة حرة ونزيهة".

وأضاف، "لذا فعليهم أن يعوا أن قوة المذهب من قوة العراق ومن قوة طوائفه وأعراقه، وأن أي مساس بسمعة المذهب وسمعة المقاومة من خلال نشر التهديدات والعنف لن يجدي نفعاً.. فنحن أول من قاوم من الشيعة حينما كان الجميع يمثل أمام المحتل أو يدافع عنهم.. فاتقوا الله واحسنوا ولا تخلطوا الأوراق.. فلسنا أصحاب مطامع سياسية بل جل ما يهمنا هو الوطن".

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