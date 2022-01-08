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مراسل العالم: دوي انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي بريف ديرالزور السوري ناتجة عن استهداف الحقل بصواريخ من قبل مجهولين

السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

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سوريا.. دوي انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي بدير الزور

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