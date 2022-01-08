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سوريا.. دوي انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي بدير الزور

سوريا.. دوي انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي بدير الزور
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

هزت انفجارات قوية، حقل العمر النفطي الذي تتمركز فيه القاعدة العسكرية الامريكية، في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

العالم-سوريا

وأفاد مراسل العالم في سوريا بسماع "دوي انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي بريف دير الزور السوري ناتجة عن استهداف الحقل بصواريخ من قبل مجهولين".

ويوم الاربعاء الماضي، كشفت مصادر اعلامية عن "قصف صاروخي عنيف استهدف القاعدة الامريكية في حقل العمر على الشريط الحدودي السوري العراقي"، فيما أعلن التحالف الأمريكي توجيه ضربة جوية لمواقع أطلق منها النار على تجمعاته في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا امس الجمعة أنباء عن رصد دخول قوافل جديدة من معدات عسكرية ولوجستية للتحالف الامريكي إلى قاعدة "حقل العمر" النفطي بشرق دير الزور السورية.

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