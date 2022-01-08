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انتشال جثة مواطن يمني وتحرير آخرين في مديرية الحالي بالحديدة

انتشال جثة مواطن يمني وتحرير آخرين في مديرية الحالي بالحديدة
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطن يمني مساء الجمعة، إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي في قرية الشرف العليا بمديرية الحالي بمحافظة الحديدة.

العالم - اليمن

واشار مصدر في المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام ومخلفات الحروب الى تلقي المركز في تمام الساعة الثامنة من مساء الجمعة مناشدة من اهالي قرية الشرف العليا بجوار كيلو 16 في مديرية الحالي عن انفجار لغم بأحد المواطنين وذلك اثناء عودته برفقة مجموعة من اهالي القرية الى منازلهم والذين ما زالوا محاصرين في حينها بحقل من الالغام والمخلفات، مشيرا الى أن فريق من المركز التنفيذي قام عقب تلقيه البلاغ بالتوجيه الى مكان حقل الالغام ومخلفات العدوان وعملت حتى ساعة متأخرة من مساء امس على اخراج المواطنين العالقين وسط الحقل.

وقال المصدر إن الفريق الخامس التابع للمركز اجرى مسح فني في المنطقة وقام بتطهير ممر امن للوصول الى مكان الانفجار، حيث قام بتحرير المحاصرين.

كما تمكن الفريق من العثور على جثة المواطن عبدالله راجحي خلوف الذي توفي اثر انفجار احد الالغام.

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انتشال جثة مواطن يمني وتحرير آخرين في مديرية الحالي بالحديدة