جرائم قسد بحق الاطفال والقصر، شاهد ماذا تفعل بهم؟

العالم- مراسلون

سما كدو ذات 16 ربيعاً تختطفها مجموعات قسد بطريقة تعسفية في مدينة القامشلي.

20 يوماً ولايزال مصير الطفلة مجهولاً، وسط مناشدات من أهل الطفلة لجميع المنظمات الدولية والحقوقية العاملة بشؤون حماية حقوق الأطفال، وتجنيد الأطفال القصر.

بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف فإن قسد وبدعم أمريكي فهي تُصعد من اعتقالاتها التعسفية في مناطق سيطرتها في الآونة الأخيرة في منطقة الجزيرة السورية، فقد اعتقلت في الآونة الأخيرة أكثر من 200 طفل في المدن والقرى ومخيمات اللاجئين التي تُسيطر عليها وتقتادهم لمعسكرات تجنيدها الإجبارية.

وسط هذه الاعتقالات المتكررة، يبقى صوت الأهالي مُغيباً، لتعمّد مجموعات قسد على تعتيم المشهد الداخلي بقمعها لكل المظاهرات التي تقف في وجهها.

