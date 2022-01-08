اوليانوف: جميع المشاركين يؤكدون حصول تقدم في مفاوضات فيينا

العالم - ايران

وكتب اولیانوف في تغريدة على تويتر الجمعة: أن جميع المفاوضين بفيينا أكدوا حصول تقدم نحو احياء الاتفاق النووي وإزالة الحظر رغم ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف.

كما قال اوليانوف في تصريح صحفي مساء الجمعة: انه وفقا لتقييمات موسكو فان الوصول الى اتفاق نهائي حتى فبراير القادم امر ممكن.

واضاف: انه ليست روسيا فقط بل ان سائر الاطراف ايضا تؤكد حصول تقدم في المفاوضات.

وكانت الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا قد انطلقت يوم الاثنين من الاسبوع قبل الماضي وبلغت الان مراحل حساسة، وقد اعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية انه في حال الوصول الى اتفاق ينبغي اولا على الطرف المنتهك للاتفاق النووي الغاء الحظر وبعد التحقق من ذلك تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية بتنفيذ اجراءاتها النووية في اطار الاتفاق النووي.