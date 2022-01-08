"أقوى فتاة في العالم" تكسر شجرة باستخدام مهارات مذهلة!

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تتدرب الصغيرة إيفنيكا سعدفاكاس منذ أن كانت في الثالثة من عمرها وتحلم بأن تصبح ملاكمًا محترفًا، بحسب صحيفة " صن"البريطانية.

وأضافت أن إيفنيكا تواظب على التدريب بقوة وجدية، بهدف تحقيق حلمها في أن تصبح مُلاكِمة محترفة. ونشرت الصحيفة البريطانية مقطع فيديو لإيفنيكا، وهي تسدد لكمات متلاحقة بكلتا يديها إلى جذع الشجرة.

وبدت تعبيرات وجه إيفنيكا شديدة الجدية واكتست بالقوة والعزم الشديدين أثناء توجيه اللكمات، فيما كانت تصدر منها الأصوات التقليدية المعتادة التي تصدر عن المُلاكمين المحترفين أثناء تدريباتهم ومبارياتهم.

وتظهر الشجرة في الفيديو وهي تفقد أجزاء متتالية من ساقها، حيث كانت تتساقط مع لكمات إيفنيكا المتحمسة، حتى تكسرت غالبية ساق الشجرة في نهاية الفيديو.