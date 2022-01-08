رئيس الجمهورية يؤكد اهتمام الحكومة بمعالجة مشاكل المناطق الاقل نموا

العالم - ايران

وقال آية الله رئيسي خلال حضوره في محلة "يوسف آباد" وهي احدى المناطق الواقعة في ضواحي مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) في الاشارة الى اهتمام الحكومة بارساء العدالة والثقافية والاجتماعية: نحن نعلم بان هذه القضية لا تحل بالكلام بل ينبغي ان تكون حاضرة في التخطيط للموازنة وتقسيم الطاقات وتوزيع الامكانيات.

واضاف: ان العدالة الاجتماعية تقتضي توزيع طاقات وامكانيات البلاد بصورة عادلة.

كما اكد الرئيس آية الله رئيسي اهتمام الحكومة بمعالجة مشاكل المناطق الاقل نموا في البلاد وضواحي المدن واضاف: ان المناطق الاقل نموا وضواحي المدن رغم كونها تعاني الحرمان ونقص في الخدمات الا ان سكانها اناس طيبون وفيها اسر مضحين وشهداء اعزاء وان العدالة الاجتماعية تقتضي توزيع الامكانيات بصورة عادلة في البلاد.

واعتبر قضايا الزواج والعمل والسكن 3 قضايا مهمة بالنسبة للشباب وقال: نامل بان نتمكن من حل هذه القضايا المترابطة معا ان شاء الله تعالى وبالطبع فان الحكومة بدات عملها في مجال السكن ونامل بمعالجة هاجس الشباب في هذا القطاع.

واوضح بان الحكومة والى جانب اهتمامها بحل مشكلة السكن تهتم ايضا بحل مشكلة البطالة للشباب وقال: لقد عقدنا خلال الفترة الاخيرة اجتماعين للمجلس الاعلى للعمل وقمنا بتقسيم برامج العمل بين الاجهزة المختلفة بصورة محددة ودقيقة.

واشار الى برنامج الحكومة لتفعيل اقتصاد القرية وقال: لو تم تفعيل اقتصاد القرية فان المزارعين سوف لن تحدوهم الرغبة بالهجرة للمدن وسيتم تنشيط جهاد البناء في الحكومة لتحقيق هذا الامر.