النضال البطولي الذي خاضه الشهيدان سليماني والمهندس ضد الارهاب لن يُنسى ابدا

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وكتبت دالي حول استشهاد القائد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس على حسابها الشخصي في موقع تويتر: إحياء لذكرى الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس، اللذين اغتالتهما اميركا بشكل غير قانوني في مثل هذا اليوم قبل عامين.

واضافت: لن يُنسى نضالهم البطولي ضد الإرهاب ابدا، تراثهم سوف ينتصر.

يذكر انه جرت عملية اغتيال الشهيد سليماني والمهندس ومرافقيهما من قبل النظام الارهابي الاميركي فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير عام 2020 في محيط مطار بغداد بطائرات مسيرة وبامر مباشر من الرئيس السابق لهذا النظام دونالد ترامب.

واستشهد في عملية الاغتيال الغادرة هذه کل من؛ قائد قوة القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي جمال جعفر محمد علي آل ابراهيم المعروف بـ ابو مهدي المهندس، العميد في الحرس الثوري حسين بورجعفري (جعفري نيا)، العقيد في الحرس الثوري شهرود مظفري نيا، الرائد في الحرس الثوري هادي طارمي، النقيب في الحرس الثوري وحيد زماني نيا، سامر عبدالله صهر الشهيد عماد مغنية، مدير علاقات الحشد الشعبي محمد رضا الجابري، حسن عبدالهادي، محمد الشیباني، حیدر علي، محمد رضا کاظم، من قوات الحشد الشعبي.