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'تصميم' ينفي اي اتفاق مع الصدر على حساب قوى شيعية اخرى 

'تصميم' ينفي اي اتفاق مع الصدر على حساب قوى شيعية اخرى 
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

نفى تحالف "تصميم" العراقي، التوصل إلى أي اتفاق مع الكتلة الصدرية على حساب القوى الشيعية الأخرى، مؤكدا إطلاقه مبادرة للبيت الشيعي وقع عليها التيار الصدري.

العالم-العراق

وأكد تحالف "تصميم" العراقي بزعامة أسعد العيداني، أنه "لم نتحالف إلى الآن وأطلقنا مبادرة للبيت الشيعي وقع عليها التيار الصدري".

من جهته، نفى العضو في تحالف تصميم عامر الفائز أي اتفاق لهم مع الكتلة الصدرية على حساب القوى الشيعية الأخرى حسب ما تتناقله بعض وسائل الإعلام.

وقال الفائز إن تحالفه لحد الآن يقف بمسافة واحدة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية ويسعى لتوحيد البيت الشيعي بإطلاقه مبادرة كتلة (إصلاح وطن) والذي دعا من خلالها تحالف تصميم الكتل الشيعية للانضمام لها لإعلان الكتلة الأكبر ولم شمل البيت الشيعي.

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قال في تغريدة له عبر تويتر، الجمعة، إن "إرادة الشعب، هي (حكومة أغلبية وطنية)، وأن أي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا (تصميماً) و (تقدماً) و (عزماً) نحو (ديمقراطية) عراقية أصيلة حرة ونزيهة".

فيما رجحت مصادر بأن تغريدة الصدر حسمت الكتلة الأكبر مع (تصميم وتقدم وعزم والديمقراطي)، إلا أن تحالف "تصميم" بزعامة اسعد العيداني أكد أنه "لم نتحالف إلى الآن وأطلقنا مبادرة للبيت الشيعي وقع عليها التيار الصدري".

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'تصميم' ينفي اي اتفاق مع الصدر على حساب قوى شيعية اخرى 

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