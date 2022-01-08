صحيفة: الإمارات ستصبح أكبر سوق لشركات عسكري إسرائيلية

العالم - فلسطين

وأشارت الصحيفة إلى صفقة كانت قد كشفت عنها مؤخرًا، ستزوّد بموجبها شركة "إلبيت" للصناعات الأمنية طائرات سلاح الجو الإماراتي بأنظمة دفاعية تعتمد على الليزر من طراز "DIRCM"، وأنظمة قتالية إلكترونية جوية أخرى، موضحًا أن هذه الصفقة قد تجعل الإمارات أكبر الأسواق لشركات التصنيع الأمني والعسكري الإسرائيلية.



وعدّت أن أهمية السوق الإماراتي بالنسبة لشركة "إلبيت" تظهر في قيام الشركة منذ شهور بتأسيس فرع لها يحمل اسم "شركة إلبيت الإمارات"، بهدف تطوير التعاون العسكري والأمني والاستخباري على المدى البعيد، وإدارة عملية مواءمة بغية إنتاج حلول لحاجات الجيش الإماراتي.



وأضافت أن شركة "إلبيت" تقيم فروعًا لها في الأسواق الرئيسة المستهدفة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والإمارات، بهدف تسهيل التقدم للعطاءات التي تطرحها جيوش تلك البلدان، مبينًا أن الإمارات -التي تُحاول تحديث جيشها- أصبحت سوقًا أكبر من السوق الإيطالي والإسباني والكندي والتركي.



وأكدت أن إحدى النتائج الفورية لاتفاقيات "أبراهام" التطبيعية فتح سوق سياحي لشركات الطيران الإسرائيلية، في ذروة أكبر أزمة تواجه هذا القطاع من نشأته، مبينًا أن النتيجة الثانية لاتفاقيات التطبيع هي السوق الأمني للشركات الأمنية الإسرائيلية في الإمارات بقيمة 10 مليارات دولار.