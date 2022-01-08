الأمم المتحدة تدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات

العالم - السودان

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين غوتيرش ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي أطلع أمين عام المنظمة الدولية على "تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي والحكم الرشيد"، حسبما ذكرت صفحة المجلس.

وخلال الاتصال شدد غوتيرش على أن المنظمة مهتمة "باستقرار الفترة الانتقالية وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني".