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3 زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية

3 زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

في اطار الاعتداءات اليومية خرقت 3 زوارق حربية للإحتلال الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة.

العالم_لبنان

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني​ أنّه " بتاريخ 6 /1 /2022 اعتبارًا من السّاعة 15:10 ولغاية السّاعة 15:22، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليميّة اللّبنانيّة مقابل رأس الناقورة​، ولمسافة حوالى 259 مترًا".

وأوضحت في بيان، أنّ ما بين السّاعة 20:10 والسّاعة 23:05، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحريّة المذكورة على ثلاث مراحل، ولمسافة أقصاها حوالى 389 مترًا مشيرةً إلى أنّ بتاريخ 7 /1 /2022 عند السّاعة 12:38، خرق زورق حربي تابع لـ"إسرائيل" المياه الإقليميّة اللّبنانيّة مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 185 مترًا ولمدّة 8 دقائق.

في سياق متّصل، لفتت المديريّة إلى أنّ بتاريخ 6 /1 /2022 السّاعة 10:55، "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللّبنانيّة من فوق البحر غرب بلدة الدامور​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف​، ​جونيةو​السعديات​، ثمّ غادرت الأجواء عند السّاعة 15:20 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".

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