لبنان.. إرتفاع عدد مصابي كورونا الى حوالي 8000 إصابة جديدة

العالم _ لبنان

وأعلنت ​وزارة الصحة العامة​في لبنان في تقريرها اليومي، تسجيل 7974 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا (المستجد ​كوفيد 19​) خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 761853.

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 7718 إصابة بين المقيمين و256 حالة بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 19 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9250.

وذكرت أنّ عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 668، من بينها 347 في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 46338، منها 5164 في المعابر.