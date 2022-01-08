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سوريا.. "قسد" تختطف شبانا من اليعربية بريف الحسكة

سوريا..
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

خطفت ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي عدداً من الشباب من قريتي أبو مناصب والطاش في منطقة اليعربية بريف الحسكة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

العالم-سوريا

ونقلت سانا عن مصادر محلية من ريف اليعربية أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” داهمت منازل عدة في قريتي الطاش وأبو مناصب بريف اليعربية الغربي واختطفت عدداً من الشباب واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر الميليشيا خلعوا أبواب بعض المنازل خلال المداهمة وعبثوا بمحتوياتها بذريعة البحث عن مطلوبين.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تكثيف ميليشيا “قسد” عمليات المداهمة في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث اختطفت المئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً لزجهم في صفوفها.

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سوريا.. "قسد" تختطف شبانا من اليعربية بريف الحسكة